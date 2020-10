Landsret afviser særlig coronalov i røverisag

I byretten blev han foruden røveri dømt for at have overtrådt den særlige coronalovgivning, der blev hasteindført i foråret. Men den lovgivning kan ikke bruges i denne sag, har Østre Landsret for nylig afgjort.

Da en butikstyv blev overmandet, forsøgte han desperat at slippe fri ved at spytte flere gange og råbe: "Jeg har corona".

Den 36-årige mand blev stoppet at et vidne, da han forsøgte at forlade en forretning med stjålne varer for 295 kroner.

Tyven ville dog ikke lade sig stoppe og kastede en blomsterbakke mod vidnet, som blev ramt på brystet. Han blev overmandet, og da han lå på gulvet, spyttede han to-tre gange mod vidnet og truede med corona.

Da han brugte vold og trussel om vold, forvandlede tyveriet sig til et røveri.

Ved Retten i Glostrup blev han idømt syv måneders fængsel. Retten fandt, at han ud over røveri også havde overtrådt straffelovens paragraf 81 d.

Paragraffen er en del af den hastelovgivning, der blev indført i foråret i forbindelse med coronaepidemien.

Den bestemmer, at straffen for en lang række forbrydelser kan forhøjes indtil det dobbelte, "hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark".

Han ankede dommen til landsretten. Dels mente han og hans forsvarer ikke, at der var tale om røveri, dels mente de ikke, at han havde overtrådt paragraf 81 d.

Men både kastet med blomsterbakken og truslen om corona, der kan være dødelig, gjorde butikstyveriet til røveri, fastslår Østre Landsret.

Til gengæld kan straffen ikke sættes op med henvisning til paragraf 81 d.

Selv om den 36-årige brugte frygten for sygdommen i et forsøg på at slippe fri, mener landsretten ikke, at "der var tale om kriminalitet, der helt eller delvist var motiveret af eller havde til formål at udnytte den situation i landet, som covid-19-epidemien har medført".

Landsretten nedsatte straffen til fem måneders fængsel.

Hans forsvarer, advokat Peter Trudsø, er godt tilfreds med, at landsretten afviser, at paragraf 81 d kan bruges i sagen.

- Når man haster lovgivning igennem uden en ordentlig høringsproces, så får man uklar og ubrugelig lovgivning. Det kan ingen være tjent med, udtaler han.

Til december skal Højesteret i øvrigt tage stilling til, om det var trussel om vold, da en ung mand råbte corona og hostede mod to betjente i Aarhus. Byretten sagde nej, men Vestre Landsret sagde ja og dømte den unge mand.