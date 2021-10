Landsret afviser godtgørelse til Remee i Se og Hør-sag

Et forsøg på at gå videre i retssystemet med sagen om ugebladet Se og Hørs overvågning af kendte personer er faldet til jorden.

I april sagde Københavns Byret i en dom nej til kravet fra seks kendte om godtgørelse for krænkelse af privatlivet.

To af de kendte, Line Baun Danielsen og Remee, forsøgte derefter at gå videre til landsretten for at få et andet resultat.

Men ankesagen er udsigtsløs. Det fastslår landsretten ifølge advokat Kåre Pihlmann, der repræsenterer den tidligere chefredaktør Kim Henningsen.

Der er ikke udsigt til, at en dom i landsretten vil få et andet resultat end i byretten. Desuden har sagen ikke principiel karakter. Det skyldes, at Højesteret i en tidligere sag allerede har taget stilling til de overordnede spørgsmål, lyder det fra landsretten.

Opgøret skyldes de særlige og strafbare metoder, som blev taget i brug, for at Se og Hør blev i stand til at skrive nyheder om en række kendte personers færden.

Gennem flere år skaffede ugebladet sig adgang til oplysninger om kendtes brug af kreditkort.

I en straffesag måtte Aller Media af med en bøde på ti millioner kroner. Også en tidligere nyhedschef, en redaktionschef, to chefredaktører, to journalister og tys-tys kilden blev dømt. Heriblandt var Henrik Qvortrup, der i dag er chefredaktør på Ekstra Bladet.

Derefter begyndte næste akt. Ofrene rejste i civile retssager krav om godtgørelse.

Imidlertid så Højesteret i 2020 intet grundlag for at følge ønsket fra den radikale politiker Morten Helveg Petersen.

En anden sag var anlagt af seks kendte - udover Remee og Line Baun Danielsen var det Casper Christensen, Iben Hjejle, Martin Jørgensen og Oliver Bjerrehus.

Også i Københavns Byret lød der et nej. Ganske vist havde de seks været udsat for grove retsstridige krænkelser, men der var ikke tale om en systematisk og kontinuerlig overvågning, blev det fastslået.

Der har kun været bragt få artikler på baggrund af de ulovligt indhentede oplysninger, påpegede byretten.

Krænkelserne er efter deres karakter og omfang ikke "egnet til at påvirke deres selv- og æresfølelse", hed det.

Line Baun Danielsen var skuffet.

- Det er en sort dag for retfærdigheden, udtalte hun.