Landsret afviser besøg til fængslet i sag om spionage

En fængslet mand i en sag om spionage og støtte til terror får alligevel ikke lov til i arresten at få overvåget besøg af tre journalister og af en repræsentant for menneskerettighedsorganisationen Amnesty International.

Østre Landsret har sagt nej til ønsket. Tidligere blev det ellers imødekommet af en dommer i Retten i Roskilde.

Det er anklagemyndigheden, der tirsdag har oplyst Ritzau om landsrettens afgørelse.

Den fængslede eksiliraner er medlem af gruppen ASMLA, som af det iranske styre anses for at være en terrorbevægelse.

Siden februar i år har den 39-årige mand været varetægtsfængslet sammen med to bekendte. De sigtes for at have spioneret til fordel for Saudi-Arabien. PET og politiet påstår også, at de tre gennem flere år har sendt millioner af kroner til terror i Iran og andre steder.

I arresten har manden imidlertid indledt en sultestrejke, har hans forsvarer, advokat Karoline Normann, tidligere oplyst.

I september tillod Retten i Roskilde, at han kunne få besøg af journalister fra Wall Street Journal, DR og Ritzau samt af en repræsentant for Amnesty. Politiet skulle overvåge besøget. Emnet skulle ikke være selve sagen, men opholdet i arresten.

Anklagemyndigheden protesterede, og en appel til landsretten har nu betydet, at den fængslede ikke kan få det ønskede overvågede besøg.