Landsret afhører irakere i USA og Australien i sag om tortur

Ved hjælp af et videolink er der skabt forbindelse fra danske repræsentationer - ambassader og konsulater - til et retslokale i København.

Fra Beirut, New York, Riyadh og Canberra har flere irakere afgivet forklaring om, hvad der overgik dem i forbindelse med militæroperationen Green Desert i 2004 i det sydlige Irak.

I alt 23 irakere har anlagt sag mod Forsvarsministeriet. Danske soldater medvirkede ved operationen og er ansvarlige for den tortur, mændene blev udsat for, hævder de.

De første irakere fik visum og betalt flybillet og hotel, så de kunne komme til København og personligt møde op i landsretten.

Men da to af de tilrejsende benyttede sig af rejsen til at søge om asyl, sagde landsretten stop. I stedet er der arrangeret afhøring per video over lange afstande.

Irakernes advokater, Christian Harlang og Christian F. Jensen, har protesteret imod fremgangsmåden. De har søgt om at indbringe spørgsmålet for Højesteret, men det har Procesbevillingsnævnet sagt nej til.

- Det er diskrimination, der strider imod menneskerettighederne, hedder det i en udtalelse fra advokaterne torsdag.

De er vrede over, at 11 af de 23 sagsøgere således ikke får direkte foretræde for retten. Nu beder de landsretten om at ændre opfattelse, så de sidste irakere får mulighed for at forklare sig "under sædvanlige, rolige og lige forhold".

Fra generalkonsulatet i New York har en af irakerne blandt andet forklaret, at danske soldater ikke greb ind, da han af irakiske militsfolk blev slået og skubbet.

Senere, i et lokalt fængsel, blev han hængt op i benene med hovedet nedad. I dag - mange år efter - går han fortsat til psykolog, og han plages af mareridt, har han sagt.

En anden har fra Riyadh forklaret, at han blev bagbundet af en dansk soldat, inden han blev ført bort. Også han blev senere hængt op i et loft i et lokalt fængsel.

Ligesom ved andre afhøringer har Forsvarsministeriets advokat interesseret sig for, om irakerne er i stand til at skelne mellem danske og britiske soldater, som også deltog i operationen.

Ministeriet kræver at blive frifundet. Danske soldater dannede blot en ydre ring ved Green Desert, og man kendte ikke til risikoen for tortur i et fængsel i Basra, lyder det.

Landsretten har nu gennemført flere end 20 retsmøder. Man er godt og vel halvvejs.