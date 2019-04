En formodet ulv blev i 2018 skudt og dræbt på en mark i Vestjylland. En 67-årig mand blev i efteråret dømt for drabet, men ankede afgørelsen til landsretten. Nu er sagen berammet til at finde sted til efteråret. (Arkivfoto).

Landsret afgør ulveretssag til efteråret

Retssagen mod 67-årige Mourits Troldtoft, der i efteråret blev idømt 40 dages betinget fængsel for ulvedrab, kommer for landsretten til september.

I efteråret blev 67-årige Mourits Troldtoft ved Retten i Herning fundet skyldig i at have skudt og dræbt en formodet ulv nær Ulfborg.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her