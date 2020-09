Landsret afgør torsdag sag om droner til Islamisk Stat

I sagen, som politiet døbte "Operation Venti", blev den ingeniøruddannede Basil Hassan anset for at være hovedmand.

Han ledede en drone-enhed i Islamisk Stat. Han var desuden efterlyst for drabsforsøget på forfatteren Lars Hedegaard. Hassan menes dræbt.

Landsretten skal nu afgøre, om tre mænd, der er blevet kaldt chaufføren, underviseren og cykelhandleren, sendte droner, propeller, kameraer og andet udstyr til Islamisk Stat.

Tiltalen blev rejst i juli 2019. De mange forsyninger var forsøg på medvirken til terrorisme, mente Statsadvokaten i København.

Desuden skulle cykelhandleren og underviseren have medvirket til et specifikt blodigt angreb på Ain Issa-basen nær Raqqa i Syrien i august 2014, fordi de leverede Go Pro-kameraer, som blev brugt forud for angrebet.

Men disse påstande kunne Københavns Byret ikke skrive under på. Mændene havde ikke medvirket til terror. Der var "kun" bevis for, at de havde fremmet en terrororganisations virke. Og dermed blev de dømt efter samme bestemmelse som de såkaldte syrienkrigere.

I dommen fra december sidste år straffede byretten chaufføren, der er kurder med tyrkisk pas og fra Brøndby Strand, med fængsel i fire år. Samtidig blev han udvist.

Underviseren fik fængsel i tre år og seks måneder, mens cykelhandleren blev idømt fængsel i to år og seks måneder.

Statsadvokaten ankede byrettens dom til landsretten, og torsdag kommer resultatet.

I øvrigt er cykelhandleren for nylig blevet løsladt efter en langvarig varetægtsfængsling.