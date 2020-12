Landsret afgør sag mod Britta Nielsens børn til efteråret

Sønnen og de to døtre ankede dog straks deres domme for groft hæleri, da de vil frifindes. Og nu har Østre Landsret fastsat datoerne for, hvornår sagen skal for landsretten.

Det endte med domme på flere års fængsel, da svindeldømte Britta Nielsens tre børn i juli blev dømt for at have fået del i penge fra morens svindel i Socialstyrelsen.

Det sker med start 30. august næste år. Der er afsat ni dage og to reservedage. De sidste dage er i oktober.

De tre børn blev tiltalt for groft hæleri, i forbindelse med at Britta Nielsen i februar blev idømt seks år og seks måneders fængsel. Som ansat i Socialstyrelsen overførte hun cirka 117 millioner kroner til sig selv.

I sagen mod børnene fik den 33-årige datter, Samina Hayat, den hårdeste dom. Hun blev idømt tre år og seks måneders fængsel for groft hæleri for cirka 37,2 millioner kroner, som hun fik fra moren.

Pengene er blandt andet brugt på heste og et ophold på det anerkendte stutteri Schockemöhle i Tyskland.

Storesøsteren, 36-årige Jamilla Hayat, fik den mildeste straf på halvandet års fængsel for at have fået cirka 3,4 millioner kroner. Hun fik blandt andet en andelslejlighed, en Land Rover og en Audi A4.

Deres storebror, Jimmy Hayat, fik en straf på to år og seks måneders fængsel. Han fik omkring 10,6 millioner kroner, som blandt andet er brugt på grunde i Sydafrika.

Han blev desuden fundet skyldig i besiddelse af børneporno, som var på en ekstern harddisk, der blev fundet i hans kuffert, da han blev anholdt i Københavns Lufthavn efter at være udleveret fra Sydafrika.

De tre børn har nægtet sig skyldige.

De har forklaret, at de troede, at pengene kom fra arv fra deres far, der døde i 2005. Reelt var arven fra faren dog kun på 290.000 kroner.

Byretten valgte at tilsidesætte døtrene og sønnens forklaringer og henviste til, at forældrene havde haft en almindelig økonomi.

Den lagde desuden vægt på størrelsen af de overførte beløb, som de har fået over en lang årrække, og til værdien af de indkøbte heste og biler.

Retten fandt det bevist, at børnene måtte have indset, at det var sandsynligt, at værdierne stammede fra et kriminelt forhold, og havde accepteret dette.