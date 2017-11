Landsret: Terrordømt pige fra Kundby ville bombe to skoler

Østre Landsret kender en 17-årig pige skyldig i forsøg på terror. Pigen fra Kundby på Sjælland var kun 15 år, da hun lagde planer om to bombeangreb.

Ved Retten i Holbæk blev pigen i maj i år idømt seks års fængsel.

Det er tre dommere og otte ud af ni nævninger, der er enige om, at pigen lagde terrorplaner.

De mente, at pigen forsøgte at udøve "jihad mod de vantro".

Den niende nævning mente ikke, at det var bevist, at pigen havde i sinde at føre planerne ud i livet.

Efter skyldkendelse blev afsagt, stod den 17-årige og kiggede tomt ud i luften. Hun så lettere opgivende og skuffet ud i sine løse joggingbukser og sorte Adidas-trøje.

I retssalen sidder også mange af pigens pårørende, ligesom en stor flok politifolk bevogter retsbygningen i det centrale København.

Straffen i landsretten bliver først udmålt i næste uge.

Her går anklager Kristian Kirk efter, at pigen skal i forvaring.

Forvaring kan idømmes i stedet for straf i sager, hvor den dømte anses som meget farlig, og hvor retten anser en tidsubestemt indespærring som nødvendig for at forhindre ny kriminalitet.

I dette tilfælde nye planer om terror.

Kravet om forvaring kom efter en anbefaling fra Retslægerådet.

Pigen er så farlig, at en forvaringsdom er påkrævet for at skærme samfundet mod hende, indtil hun ikke længere er farlig, lød det fra rådet.

Det var under stor mystik og hemmelighedskræmmeri, at den dengang kun 15-årige pige blev anholdt 13. januar 2016.

Det viste sig senere, at pigen var blevet lynradikaliseret til militant islamisme i en sådan grad, at hun havde planer om at bombe de to skoler.

Hun fik hul igennem til flere militante islamister, og i løbet af ganske kort tid blev hun radikaliseret. Det skete efter en rejse til Tyrkiet i sommeren 2015.