Østre Landsret har mandag afgjort, at et hospital ikke skulle give blodtransfusion til et bevidstløst medlem af Jehovas Vidner. Manden havde tidligere underskrevet en skriftliger erklæring om, at han ikke ønskede blod. (Arkivfoto)

Landsret: Hospital skulle ikke have givet Jehovas Vidne blod

Efter en faldulykke fik et medlem af trossamfundet Jehovas Vidner i 2014 en blodtransfusion, mens han var bevidstløs.

Men den transfusion skulle hospitalet ikke have givet ham.

Det har Østre Landsret afgjort i en dom mandag.

For blodtransfusionen var i strid med mandens ret til selvbestemmelse efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

- Patienten var bevidstløs, da det akutte behandlingsbehov opstod, skriver landsretten i en meddelelse.

Den mandlige patient havde hverken givet informeret afslag eller samtykke til blodtransfusion i forbindelse med den aktuelle indlæggelse.

Men landsretten skriver, at han tidligere havde underskrevet en skriftlig erklæring om, at han ikke ønskede blodtransfusion. Desuden havde han afslået en blodtransfusion under en tidligere indlæggelse.

Det sammen med journaloplysningerne og forklaringerne afgivet af blandt andet familien pegede entydigt på, "at patienten som en personlig, religiøs beslutning endegyldigt havde fravalgt at modtage blod," skriver retten.

To af de tre dommere i sagen har derfor fundet, at der på tidspunktet for beslutningen om at give blod til manden "ikke var nogen rimeligt begrundet tvivl om, at han heller ikke i den aktuelle sygdomssituation ønskede at modtage blod."

- Under disse omstændigheder fandt flertallet det godtgjort, at beslutningen om at foretage blodtransfusion ikke var nødvendig som følge af afgørende samfundsmæssige behov, skriver retten.

Den tredje dommer i sagen mente derimod ikke, at transfusionen var i strid med EU-konventionen. Dommeren skriver blandt andet, at transfusionen måtte anses for påkrævet for hans overlevelse.

Den mandlige patient er siden afgået ved døden, og det er hans hustru og dødsboet efter ham, som har anlagt sagen.

Sagen er anlagt mod Styrelsen for Patientklager, som i 2015 fandt, at hospitalet ikke skulle kritiseres. Siden blev sagen anlagt ved Retten i Svendborg, men henvist til landsretten.

Styrelsen har nu mulighed for at anke afgørelsen til Højesteret.