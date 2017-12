Landsret: Drabsdømt veteran skal afsone på sikringsafdeling

En 43-årig krigsveteran fra Østjylland slipper ikke for at blive anbragt på Sikringsafdelingen i Slagelse på ubestemt tid for at have dræbt sine forældre.

Det har Vestre Landsret tirsdag besluttet.

I byretten blev han i oktober dømt til anbringelse på ubestemt tid på Sikringen i Slagelse, hvor man anbringer de farligste sindssyge kriminelle.