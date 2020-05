Landmand tiltalt for misrøgt: Syge grise blev ignoreret

Et anklageskrift på 16 sider i en straffesag mod en landmand fra Als tegner et billede af sønderjyske svinefarme med alvorlige problemer.

Landmanden er blandt andet tiltalt for "grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling". Han er tiltalt for misrøgt af grise på fire forskellige besætninger, som han har drevet på Als.

I et tilfælde forsøgte den nu 52-årig mand fra Als at aflive seks grise med slag i nakken eller panden. Grisene vejede alle mere end fem kilo og var derfor ifølge reglerne for store til den simple aflivningsmetode.

De skulle i stedet have været aflivet med en boltpistol.

Det lykkedes da heller ikke helt at tage livet af dyrene. Tre grise døde, mens tre blev efterladt i live, står der i anklageskriftet.

Flere end 50 syge grise med lidelser som hjernebetændelse, navlebrok, sår efter halebid og lammelser fik ingen behandling, blev ikke aflivet og blev ikke isoleret fra de raske grise på gården.

Desuden var staldene ikke indrettet til grisenes bedste, fremgår det af anklageskriftet. Dyrene var ikke sikret mod skader fra eksempelvis defekte tremmer og skarpe metalkanter.

Næsten 6800 grise manglede i en periode halm, og manglende ventilation sendte temperaturen og luftfugtigheden i vejret i svinestaldene.

Hundredvis af grise havde ikke adgang til rent og tørt leje, mener anklagemyndigheden. Det betød, at dyrene lå i deres egne efterladenskaber og var indsmurt i gylle.

Dertil kommer, at døde grise ikke blev opbevaret forsvarligt. Kadavere efter adskillige døde dyr blev i september 2015 fundet efterladt i stier, gangarealer og ved ramper til staldene.

Størstedelen af anklagepunkterne vedrører lovbrud begået frem til maj og september 2015. Enkelte forhold er sket i 2016 og 2017.

Det er uvist, hvorfor der først nu er rejst tiltale.

Mens det meste af anklageskriftet handler om den 52-årige landmands behandling af grise, vedrører en mindre del forkert eller ulovlig håndtering af receptpligtig medicin til dyrene.

Blandt andet havde lægemidlerne ikke de fornødne etiketter, ligesom det ikke blev dokumenteret, når medicinen blev anvendt.

I slutningen af 2017 fik landmanden et såkaldt pålæg fra Syd- og Sønderjyllands Politi om, at han skulle sikre et ordentligt ventilationssystem i sine stalde - men det efterlevede han angiveligt ikke.

Retten i Sønderborg behandler sagen tirsdag, hvor der også ventes at falde dom. Landmanden kræves idømt fængsel, ligesom anklagemyndigheden vil have ham frakendt retten til at have med dyr at gøre.