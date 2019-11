Landmand får mildere straf i sag om vanrøgt af kvæg og katte

Byretten bestemte derudover, at han ikke måtte beskæftige sig med husdyr og produktionsdyr i fem år.

Også her er der sket formildelse.

Landsretten besluttede nemlig, at frakendelsen gøres betinget med en prøvetid på tre år.

Sagen begyndte i november 2016, da politiet modtog en anmeldelse om nogle af gårdens katte.

Trods adskillige påbud og advarsler undlod landmanden gennem et år at give sine dyr tilstrækkelig pasning og pleje.

Blandt andet havde grisene ikke konstant adgang til vand, som ellers er et krav. Imens haltede nogle af dem rundt, uden at de blev tilset af en dyrlæge. Og én gris levede med et hævet og trykket skulderparti.

Samtidig var besætningen af kvæg magre, fordi de ikke fik nok at spise. Og en ældre hunkat var i en årrække gået rundt med et punkteret og forrådnet øje og hudbetændelse i ryggen. Sidstnævnte vurderede byretten til at være mishandling.

Ved sagen i byretten fik manden det sidste ord.

- Jeg er dybt berørt over at være havnet i denne her situation. Det har på ingen måde været min fornemmelse, at jeg kunne være så slemt et menneske, som anklagen fortæller, sagde han.

Fordi manden har fået en mildere dom i landsretten, betaler staten sagsomkostningerne.