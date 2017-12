Landmænd: Vi bruger kun den nødvendige mængde pesticider

De danske landmænd gør alt, hvad de kan, for at sprøjte afgrøder effektivt og forsvarligt.

Han pointerer, at de danske landmænd er blandt de landmænd i Europa, som sprøjter mindst.

Reaktionen kommer, efter at en ny rapport fra Fødevarestyrelsen har vist, at der er sket en tredobling af rester af sprøjtegifte på grøntsager de seneste fem år.

I rapporten med tal fra 2016 har Fødevarestyrelsen fundet rester fra sprøjtegifte i 27 procent af de danske grøntsager, skriver Politiken. Det er tre gange så meget set i forhold til niveauet i 2011.

- Behovet for at bruge plantebeskyttelsesmidler kan svinge meget fra år til år, men det vigtigste her er, at niveauerne fortsat er meget lave og ligger under grænseværdierne, siger Torben Hansen.

- Der er ingen sundhedsrisiko ved at spise helt almindelige, gode, danske fødevarer, slår han fast.

Flere agurkeproducenter, Politiken har talt med, fortæller, at det fugtige, omskiftelige vejr de seneste år betyder, at man må sprøjte mere mod svampeangreb end før.

Brancheorganisationen Dansk Gartneri peger ligeledes på somre med meget nedbør og højere gennemsnitstemperaturer som en del af forklaringen på, at der er fundet flere rester af sprøjtegift.