Landets største muslimske friskole står til at miste støtte

Den muslimske friskole Iqra Privatskole på Nørrebro i København står til at miste sit statstilskud, der sidste år var på 21,7 millioner kroner.

Det skriver BT og Berlingske.

I et brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til skolen lyder det, at "styrelsen tilbageholder Iqra Privatskoles tilskud for januar 2018". Det fremgår også, at styrelsen har tænkt sig "at lade Iqra Privatskoles tilskud bortfalde i sin helhed".