Landets største kommuner trodser vejledning: Børn kan blive hjemme

Flere kommuner trodser de officielle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og vil lade børn og voksne, der bor med en coronasmittet, få lov til at blive hjemme fra dagtilbud og skole.

Det gælder ifølge TV2.dk for Aalborg Kommune, Aarhus Kommune og Odense Kommune.

Børn- og ungerådmand i Odense Susanne Crawley Larsen (R) bekræfter over for Ritzau, at kommunen anbefaler, at børn med coronaramte familiemedlemmer ikke møder op.

- Det skaber usikkerhed i forældregruppen, som ellers er positiv i forhold til, at vi genåbner Danmark og starter med skoler og dagtilbud.

- Og vi ønsker at skabe tryghed og sikkerhed omkring genåbningen, siger hun om baggrunden for kommunens anbefalingen.

I Sundhedsstyrelsens retningslinjer står der ellers, at man som udgangspunkt godt kan komme i dagtilbud eller skole, selv om en person i husstanden er blevet konstateret smittet med Covid-19.

Men heller ikke i landets næststørste kommune, Aarhus Kommune, kan man anbefale, at børn med et coronasmittet familiemedlem, møder i institution eller skole.

- Det handler om at sikre den mest trygge opstart som muligt. Det har fyldt meget for forælderorganisationer og de faglige organisationer, og vi er overbeviste om, at vores anbefaling vil betyde, at genåbningen kommer til at forløbe bedre for alle, siger rådmand for børn og unge i Aarhus Kommune Thomas Medom (SF) til TV2.

Det er en "klog" anbefaling, som også landets største kommune, Københavns Kommune, agter at tilslutte sig, siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) til Ritzau.

- Ud fra et forsigtigheds hensyn er det en klog anbefaling at komme med.

- Derfor vil jeg også drøfte med det politiske udvalg i Københavns Kommune tirsdag, om det er en melding, vi skal tilslutte os. Det vil i hvert fald være min anbefaling, siger Jesper Christensen til Ritzau.

Flere partier mener ifølge TV2, at sundhedsmyndighederne bør ændre retningslinjen.

Det gælder SF, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

- Vi kunne spare forældre og ansatte for noget besvær og forvirring ved fra Christiansborg at melde ud, at hvis man kommer fra hjem med Covid-19-smitte, så bør man ikke møde op her i første omgang, når vi genåbner. Det skal ske på en tryg måde, siger Jacob Mark, gruppeformand i SF, til Ritzau.

- Vi anerkender Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men derfor kan man godt politisk gå et skridt længere, siger han.

Godt halvdelen af landets kommuner er klar til at åbne de første institutioner fra onsdag, viser en rundspørge foretaget af Kommunernes Landsforening. Resten følger senest mandag den 20. april.