Landets politikredse melder om rolig aften trods nye lukketider

- Det har generelt set fint ud. Barer og restauranter lukkede klokken 22, som de skulle, og folk har været flinke til at bære mundbind og holde afstand, siger Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi blandt andet.

Flere af kredsene - Midt- og Vestsjælland, Midt- og Vestjylland og Østjylland - har haft sager i forbindelse med musik til ulempe, primært i private hjem, men ikke ud over det sædvanlig, er meldingen.

- Vi har ikke konstateret, at festerne er rykket et andet sted hen, da barer og restauranter lukkede. Vi har selvfølgelig haft lidt sager med musik til ulempe i de små hjem, men det er ikke noget atypisk, siger vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

I København er der givet flere påbud i forbindelse med ophold i forbudszoner. Der er givet to påbud ved skaterparken i Nørrebroparken og to i Hørsholmparken - samt flere ved private fester.

Men ifølge vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Paw Kaltoft er det ikke til at sige, om det har sammenhæng med nye lukketider.

Københavns Politi har ligesom de andre politikredse været ekstra til stede i nattelivet og fortsætter med det resten af natten.

- Vi er massivt til stede i bybilledet og patruljerer ved de relevante steder, siger Paw Kaltoft.

Rigspolitichef Thorkild Fogde oplyste lørdag på Twitter, at politiet vil bekæmpe spredningen af covid-19 med en oprustning i hele landet.

- Ikke for at genere befolkningen og erhvervslivet, men for at medvirke til, at vi trygt kan gå efteråret og den mørke tid i møde. De kommende uger bliver vigtige, hvis vi skal vende udviklingen, skrev Thorkild Fogde.