Biskop i Roskilde Stift Peter Fischer-Møller har tidligere fastholdt, at julegudstjenester skulle gennemføres. Nu har nye anbefalinger fra Kirkeministeriet fået ham og de øvrige biskopper til at ændre holdning.

Landets biskopper: Drop julegudstjenesten

Drop julegudstjenesten. Det siger Marianne Gaarden, biskop ved Lolland-Falster Stift.

Hun har sammen med de øvrige biskopper i Danmark onsdag aften diskuteret emnet. Biskopperne mener, at de nye skærpede anbefalinger er kommet for sent, og det bliver for vanskeligt at gennemføre gudstjenesterne.

- Vi vurderer, at det bliver meget vanskeligt for menighedsrådene og præsterne at gennemføre de julegudstjenester i morgen. Vi synes ikke længere, at det kan gøres på forsvarlig vis, siger Marianne Gaarden.

De nye retningslinjer fra Kirkeministeriet anbefaler, at julegudstjenesten skæres ned til 30 minutter, og at man undlader at synge.

"I betragtning af den traditionelle store kirkegang ved julegudstjenester har indsatsgruppen derfor ud fra en samlet vurdering besluttet at udsende en klar anbefaling om, at der ikke synges ved julegudstjenesterne i år. Indsatsgruppen anbefaler desuden, at dette års julegudstjenester afkortes mest muligt og højst varer 30 minutter".

Sådan skriver Kirkeministeriet i en pressemeddelelse.

Julegudstjenesterne har i længere tid skabt debat, fordi flere ansatte i folkekirken har udtrykt bekymring over, hvorvidt de kan føre til yderligere smittespredning med coronavirus.

I første omgang havde Kirkeministeriet skærpet anbefalingerne til julegudstjenester, således, at de ikke skulle vare over 50 minutter.