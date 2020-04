Lande med hurtig coronalukning er sluppet for overdødelighed

Nogle europæiske lande var hurtige til at forbyde store forsamlinger og til at lukke skoler, daginstitutioner, fitnesscentre og caféer, da det stod klart, at udbruddet af coronavirus i Europa var en realitet.

Andre tog først affære på et senere tidspunkt. Og det kan aflæses i statistikkerne over coronarelaterede dødsfald i de enkelte lande.

Det skriver Politiken.

På den måde er Europa delt i to: Den ene halvdel af Europa har ikke flere døde, end de havde sidste år. Nogle har også færre døde end forrige år, hvor influenzasæsonen var særdeles slem ved de ældre.

Den anden halvdel oplever derimod en massiv overdødelighed, hvor der hver dag dør langt flere end på samme tidspunkt sidste år og året før.

Det viser en opgørelse fra 24 lande fra projektet Euro-Momo.

Euro-Momo er ledet af Statens Serum Institut, der i mere end et årti har målt eventuel overdødelighed i hvert land uge for uge.

Kort tid - højst en uge eller to - har gjort forskellen mellem, om coronaudbruddet har medført overdødelighed eller ej i de enkelte lande.

Det vurderer Allan Randrup Thomsen, professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet.

- De lande, der kom for sent i gang med at bremse smitten ved at lukke samfundet ned, har en betydelig ekstra overdødelighed.

- Havde regeringen ventet en uge eller to, ville vi nu have en markant anderledes epidemi i Danmark med mange flere syge, mange flere døde og italienske tilstande på sygehusene, siger han til Politiken.

Hverken Østrig, Estland, Finland, de tyske delstater Berlin og Hessen, Grækenland, Ungarn, Luxembourg, Irland, Malta, Norge eller Danmark har på noget tidspunkt under coronakrisen haft "moderat overdødelighed".

Mens Nordirland, Portugal, Belgien, Frankrig, Italien, Holland, Spanien, Sverige, Schweiz, England, Skotland og Wales har eller har haft fra "moderat overdødelighed" til "ekstrem høj overdødelighed".

Eksempelvis lukkede Storbritannien ned 23. marts - ti dage efter Danmark.

Og her havde man i påskeugen den hidtil højst målte overdødelighed i et europæisk land under coronaudbruddet.