Landbrugsstyrelsen: Tjek frugt og grønt for skadedyr

- Men vi har også brug for, at borgerne hjælper til i den sammenhæng. Eksempelvis når man står og ordner kartofler, grøntsager og krydderurter hjemme i køkkenet, siger enhedschef Kristine Riskær.

Landbrugsstyrelsen har lavet en kampagne, der viser billeder og beskrivelser af de ti skadedyr og plantesygdomme, man skal være opmærksom på.

Står man for eksempel med en kartoffel mellem hænderne, som har en blomskålslignende gevækst, kan det være kartoffelbrok.

Eller ser man for eksempel en larve eller en bille i peberfrugt eller chili, så kan det være en pebersnudebille.

Og selv om det lyder uskyldigt og eksotisk, så er der tale om uønskede skadedyr, som potentielt kan give store problemer for den danske produktion af frugt og grøntsager.

- Vi har for eksempel haft problemer med ringbakteriose i kartofler for nogle år siden. Det var en ret slem sag.

- Det er noget, man bøvler med i andre lande i Europa, men vi har ikke haft det herhjemme de sidste 12 år, siger Kristine Riskær.

De uønskede sygdomme og skadedyr kommer typisk hertil ved import af udenlandsk frugt og grønt, eller ved at danskere tager frugt og grønt eller planter med hjem fra rejsen.

Landbrugsstyrelsen var tidligere på sommeren ude med en advarsel om, at rejsende ikke tager planter med hjem fra sommerferien - netop for at mindske risikoen for, at problemerne indføres ad den vej.

- Vi vil gerne have tilbagemeldinger fra borgere i de situationer, hvor de har en mistanke om, at en skadegører er på spil.

- Det giver os mulighed for at reagere. Så kan vi gå i dialog med andre landes myndigheder og se handelsvejene på et produkt.

- Det gør os bedre rustet til at kunne beskytte natur og planteproduktion, siger Kristine Riskær.

Har man mistanke om, at der er tale om et skadedyr eller en plantesygdom, som fremgår af Landbrugsstyrelsens overvågningsliste, kan man anmelde det via styrelsens hjemmeside.