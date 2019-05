Ammoniakudledning kommer primært fra gylletanke, gyllespredning og svinestalde. Landbruget står i alt for mere end 97 procent af den samlede udledning. Når ammoniakken fordamper, giver den næring til planterne. Men for meget ammoniak er ødelæggende for sarte naturområder som hedelandskaber, moser, vandløb og fjorde. (Arkivfoto)

Landbrugets udledning af ammoniak stiger

Men regeringen lovede, at den ville iværksætte initiativer, der ville "eliminere" den øgede udledning. Men nu viser nye tal, at det ikke er sket, skriver Berlingske.

Da landbrugspakken i 2015 blev præsenteret, og landmændene fik lov at gøde mere, var det ventet, at der ville blive udledt mere ammoniak til luften.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her