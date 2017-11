Læsø må vente på færgen før borgmesterpost kan afgøres

To af de ni medlemmer af den nye kommunalbestyrelsen har taget den tidlige færge til Frederikshavn.

- Jeg er handlingslammet. Det er ikke godt for Læsø. Det gør mig lidt nervøs, at man ikke tager øens fremtid mere seriøst og sørger for at holde fri i dag, så vi kan få afklaret situationen, siger Tobias Birch Johansen (V), som er siddende borgmester.

Tobias Birch Johansen fik et flot valg, og Venstre gik frem fra to til fire pladser i den kun ni mand stor kommunalbestyrelse. Selv fik han 321 personlige stemmer.

Alligevel vakler borgmestertaburetten, fordi fem andre medlemmer af kommunalbestyrelsen tirsdag aften trak sig tilbage til et lukket møde for at se, om de kunne finde en aftale uden Venstre.

De fem kommunalbestyrelsesmedlemmer mødes ifølge socialdemokraten Folmer Hjort Kristensen klokken 19.30 onsdag aften.

Han siger til TV2, at han peger på sig selv som borgmester.