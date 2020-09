Lærerne stemmer ja til ny arbejdstidsaftale

Tirsdag klokken 16 var der deadline for en afstemningen, hvor medlemmerne kunne stemme for eller imod aftalen.

67,2 procent af de afgivne stemmer vendte tommelfingeren op til aftalen.

Et centralt punkt i aftalen var spørgsmålet om lærernes forberedelsestid.

Lærerne havde egentlig ønsket sig tilbage til en model, hvor de havde et fast antal forberedelsestimer per undervisningstime. Det har kommunerne dog sagt nej til.

Kompromiset blev, at forberedelsestiden fremover fastsættes lokalt, hvor skoleledelsen skal sikre, at der er et "rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse".

- Jeg er meget glad for, at vi nu efter mange års svære forhandlinger står med en rigtig solid arbejdstidsaftale for lærerne, siger formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen i en kommentar.

- Lærerne har stemt ja til en aftale, der vil udgøre et helt afgørende bidrag til at skabe bedre rammer for deres daglige arbejde og et afgørende arbejde bidrag til at styrke lærerprofessionens indflydelse på skolens udvikling, tilføjer han.