Lærerformand: Kortere skoledage vil give bedre undervisning

Kortere skoledage for landets folkeskoleelever kan være et skridt på vejen for at nå målet om mere varieret og praksisnær undervisning.

Partiet vil gøre skoledagene kortere - eksempelvis ved at droppe den understøttende undervisning.

- Jeg synes, det lyder som en god løsning. Hele målet med den understøttende undervisning var, at vi skulle have en praksisnær undervisning, men det er ikke lykkedes, siger Anders Bondo Christensen.

Den understøttende undervisning er læringsaktiviteter, som ligger ud over folkeskolens faste fag og emner.

Den blev indført med skolereformen i 2014. Målet var at tilbyde eleverne en mere varieret og praksisnær undervisning.

Det er dog ifølge Anders Bondo Christensen langtfra lykkedes. Med kortere skoledage vil det ifølge formanden blive lettere for lærerne at indfri de politiske ambitioner.

- Med De Konservatives forslag vil vi komme tættere på målet, hvis vi bruger ressourcerne på den rigtige måde, siger han.

- Det kan dels ske ved, at vi får to lærere i klasserne, så vi får bedre mulighed for at nå den enkelte elev. Det kan i høj grad også gøre, at lærerne får bedre mulighed for at tilrettelægge undervisningen. En praksisnær undervisning kræver rigtig meget af lærerne.

Ifølge De Konservatives beregninger vil det frigøre ressourcer svarende til otte procent af lærerne på folkeskolen, hvis man dropper den understøttende undervisning.