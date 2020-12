Når juleferien er omme, skal eleverne berede sig på fjernundervisning frem til 17. januar. Det var budskabet på et pressemøde i Statsministeriet tirsdag aften.

Artiklen: Lærerformand: Hjemsendelse gør det svært for sårbare elever

Lærerformand: Hjemsendelse gør det svært for sårbare elever

Det bliver ikke let, men vi har metoder til at fjernundervise selv de mindste børn, siger lærerformand.

Når juleferien er omme, skal skoleeleverne blive hjemme og modtage fjernundervisning.

Det var tirsdag aften meldingen fra statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i Statsministeriet.

Her blev hjemsendelsen af skoleelever fra 0-10. klasse forlænget frem til 17. januar.

I Danmarks Lærerforening er man enig i beslutningen.

- Det er forventeligt og fornuftigt at vente med at åbne skolerne fysisk med den smittespredning, vi ser nu, siger foreningens formand, Gordon Ørskov Madsen.

Det er ikke optimalt for hverken lærere eller elever, medgiver han.

- Det er helt sikkert en udfordring, navnlig for de sårbare elever, som har brug for nærkontakt med deres lærere og klassekammerater, siger Gordon Ørskov Madsen.

Han minder dog om, at skolerne fortsat vil være åbne for elever med særlige udfordringer, eksempelvis elever i specialklasser.

Med hjemsendelsen af alle klassetrin er vi ifølge lærerformanden tilbage til situationen i foråret, da pandemien brød ud.

Spørgsmål: Hvordan fjernunderviser man eksempelvis en elev i 0. klasse?

- Det er ikke let. Men der er nogle undervisningssystemer og nogle metoder, der bygger på virtuel digital undervisning.

- Dem er lærerne bekendte med. Vi har jo øvet os i perioder hen over året, navnlig i foråret, da det hele lukkede ned.

- Men det er en udfordring, det skal slet ikke være nogen hemmelighed, siger Gordon Ørskov Madsen.

Formanden for Danske Skoleelever, Esther Vyff Petersen, ærgrer sig over, at eleverne nu har udsigt til 14 dage med fjernundervisning.

Men hun har en bøn til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Jeg har et håb om, at den her nedlukning kan være anderledes end de nedlukninger, vi har været igennem i årets løb.

- Vi skal lære af de erfaringer, vi har gjort, og sikre eleverne nogle rettigheder under fjernundervisning, siger hun.

Det skal ifølge elevformanden eksempelvis være ret til én-til-én samtaler med en klasselærer eller en skolepædagog i et online rum.

Det skal sikre, at eleverne ikke føler sig isoleret og overset, lyder det fra Esther Vyff Petersen.