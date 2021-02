Lærere sætter pris på langsom genåbning af landet

På den ene side er lærerne forventningsfulde og glade for at skulle være sammen med de yngste skolebørn igen.

Landets skolelærere står mandag klar til at tage imod eleverne i 0. til 4. klasse, som får lov at vende tilbage i skole.

På den anden side er der en bekymring for smitterisikoen, siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening.

- Tager vi retningslinjerne alvorligt og hele tiden har for øje at skabe mest tryghed og sikkerhed, så kan vi ikke gøre mere. Så må vi leve med, at der er en risiko ved at genåbne, siger han.

Ifølge formanden er det en betydelig lettelse, at det kun er de yngste klasser, der nu genåbner, og ikke resten af samfundet.

- Det hjælper på den måde, at hvis andre dele af samfundet åbnede, så ville det betyde mere risiko for, at smitte blev båret ind på skolen.

- Så det er så afgrænset som muligt, men det er vigtigt at have for øje, at der er en risiko ved at åbne. Alle ved, at der er en risiko, når mange mennesker samles, så vi skylder både lærere og elever at tage den risiko meget seriøst, siger han.

Kommunernes Landsforening (KL) opfordrer til, at lærerne får foretaget regelmæssige coronatest.

Det er de såkaldte lyntest, der tilbydes de ansatte på skolerne. Det er frivilligt, om skolernes personale vil benytte tilbuddet.

Ifølge Gordon Ørskov Madsen øger muligheden for lyntest trygheden for mange ansatte, men der skal også være skarpt fokus på hygiejne, rengøring og afstand på skolerne.

- Vi har forskellige grader af utryghed, som vi bærer på, men tiden bliver lang, og utrygheden bliver ubehagelig, hvis man hver eneste dag skal gå utryg på arbejde.

- Så vi skal tage det alvorligt og navigere efter det, og det er selvfølgelig noget, man må tage hensyn til på hver enkelt skole.

Regeringen har i forbindelse med genåbningen indført krav om mundbind eller visir for forældre og andre besøgende i dagtilbud, skoler og SFO'er.