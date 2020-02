Lærere kræver grundighed ved udvikling af nye test

- Der har været meget store problemer med nationale test. De er ikke brugbare i undervisningen, og de giver et skævt billede af skolernes niveauer. Det er rigtig godt, at der bliver fundet et alternativ.

Lærerne ser allerhelst, at de nationale test helt bliver afskaffet. Men når det ikke kan være anderledes, er det godt, at der arbejdes på en ny model.

- I vores øjne ville det være allerbedst, hvis skolerne ikke længere skulle spilde tiden med de her nationale test, og at man brugte tiden på at finde et andet system, siger næstformand Dorte Lange.

Partierne bag folkeskoleforliget er fredag blevet enige om en aftale omkring de omstridte test.

Aftalen betyder, at 80 procent af skolerne frivilligt kan vælge at gennemføre nationale test. De 20 procent af skolerne, der klarer sig dårligst i dansk og matematik, er forpligtet til at gennemføre testene, indtil et nyt system bliver fundet.

Men det primære mål med aftalen er at skabe et nyt system til at evaluere og bedømme elevernes niveau på de danske skoler.

Og det skal man tage sig god tid til, mener Danmarks Lærerforening.

Lærere, forskere og politikere bør sætte sig sammen og finde ud af, hvordan et nyt system kan teste eleverne uden at indsnævre undervisningen, lyder det.

Dorte Lange understreger, at lærere gerne tester deres elever. Eksempelvis når de har været igennem et undervisningsforløb.

- Men et nationalt testsystem som det her, som ikke har målt rigtigt, og som lærere ikke kan bruge i undervisningen, vil vi ikke have mere.

- Vi hjælper meget gerne med at finde et godt nyt system, siger hun.

Fremtiden for de nationale test er blevet aktuel, efter at en evaluering for nylig slog fast, at de nationale test ikke giver et retvisende billede af de enkelte elevers faglige niveau.

Bag aftalen er regeringen, SF, De Radikale, Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance.