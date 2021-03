Lærere håber på flere fysiske skoledage efter påske

Og det er en stor glæde at kunne vende mere tilbage til den fysiske undervisning, mener Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.

Nogle børn skal se deres klassekammerater for første gang i måneder, når elever fra næste uge må komme i skole mindst én dag om ugen.

- Det er en god start, og det betyder rigtig meget for lærerne at få eleverne i gang igen og at få etableret skolens og klassens fællesskab igen, siger han.

Elever i 9. og 10. klasse må få fysisk undervisning hver anden uge - på grund af højere smittetryk i hovedstadsområdet må afgangseleverne her dog kun møde op på skolen en dag om ugen.

Også elever mellem 5. og 8. klasse må komme retur, men det er en dag om ugen, og undervisningen skal foregå udendørs.

Det har regeringen og støttepartierne De Radikale, SF og Enhedslisten tirsdag bestemt.

Gordon Ørskov Madsen kalder det sparsomt, at eleverne i mellemskolen får en enkelt undervisningsdag sammen fysisk om ugen.

- Det er langt bedre end ingenting, og så må vi få undervisningen til at køre så godt, som det nu kan lade sig gøre på den ene dag og de rammer, udendørs undervisning giver.

- Jeg håber da rigtig meget, at vi efter påske kan få eleverne i skole flere dage, fordi det er lidt sparsomt med den ene dag, siger han.

Han påpeger, at lærerne allerede har erfaring med udeundervisning fra første nedlukning i foråret 2020.

Den seneste nedlukning har gjort, at elever er blevet undervist online siden december. Og en række elever har ifølge lærerformanden lidt under den virtuelle undervisning, hvor de i højere grad har skullet lære alene.

Derfor får lærerne en særlig opgave med at samle klasserne og styrke fællesskabet, når eleverne fra næste uge mødes igen.

- Det bliver lærernes allervigtigste opgave at få etableret det tætte fællesskab i klassen og med eleverne. Det har de virkelig brug for, og så må vi få den fysiske undervisning i gang lige så stille, siger Gordon Ørskov Madsen.

Elever i grundskolen på ikke brofaste øer kan få fysisk undervisning på fuld tid fra mandag, ligesom det har været tilfældet på Bornholm siden 1. marts.

Lærere og elever opfordres kraftigt til at lade sig coronateste inden fremmøde på skolen, så de kan fremvise et negativt testsvar, der er maksimalt 72 timer gammelt. Det er dog ikke en betingelse for fremmøde.