Lærere: Fjernundervisning kan ikke erstatte undervisning i klassen

Det er en god idé at lære af de erfaringer, folkeskolen har gjort sig under coronakrisen, hvor halverede klasser, flere lærere og hjemmeundervisning har været en del af hverdagen.

Han tvivler dog på, at de konkrete overvejelser om, at nogle elever skal arbejde mere hjemme, kan fortsætte efter coronakrisen, som børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) lægger op til.

- Hvis vi skal tale kvalitet i undervisningen, har det her vist, at også lærer-elev-relationen er helt afgørende. For der hvor eleven for alvor lærer noget, er i den sociale relation med sine kammerater og læreren.

- Det kan være hensigtsmæssigt nok i en periode, hvor vi stadig har nogle særregler for skolen på grund af den situation, samfundet er i.

- Men fremadrettet vil den form for fjernundervisning aldrig kunne erstatte den gode undervisning oppe i klasselokalet, siger Anders Bondo Christensen.

For nogle af eleverne i folkeskolen har coronatidens hjemmeskole været en positiv oplevelse.

På den baggrund er det ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil tid til at se på, om den almindelige klasseundervisning skal afkortes, siger hun til Berlingske. I hvert fald for nogle elever.

Ministeren har sat gang i en evaluering af erfaringerne under coronakrisen, hvor elever er blevet undervist på afstand.

Herefter vil hun indkalde partierne bag folkeskolereformen, som blev indført i 2014.

Hos Skolelederforeningen siger formand Claus Hjortdal, at der først og fremmest står mere fleksibilitet på skoleledernes ønskeliste.

Den enkelte skole skal i højere grad selv kunne planlægge, hvornår det passer med færre eller flere timer, så skoledagens indhold kan bestemme dens længde.

- Variation er vigtig, siger Claus Hjortdal.

- Hvis vi kan lave varierede skoledage - nogle kortere og nogle længere - så ville det passe både lærere og elever rigtig fint. Problemet er, at vi har været styret meget stramt og skal registrere hver eneste time.

Heller ikke Hanne Knudsen, der er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet, er begejstret for idéen om mere hjemmearbejde.

- Det er jo super vigtigt at have maksimal læring. Men det må bare ikke ske på bekostning af fordybende fællesskaber, som undervisningen kan være.

- Så jeg vil være meget forsigtig med at skrue endnu mere op for fokus på individets maksimale læring, fordi vi med det risikerer, at få en elev, der aldrig kan glemme sig selv, siger hun.

Hanne Knudsen anerkender dog, at der er nogle elever, som ikke altid får fuldt udbytte af klasseundervisning. Derfor skal der være en balance, pointerer hun.