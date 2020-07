Østre Landsret går i en dom torsdag imod byretten og frifinder en lærer for voldtægt af en mindreårig pige. Men han er kendt skyldig i at have haft samleje med en mindreårig. (Arkivfoto)

Artiklen: Lærer frifundet for voldtægt - men dømmes for samleje

Landsret går imod byret og frifinder lærer for voldtægt. Læreren er dog skyldig i samleje med mindreårig.

Østre Landsret har torsdag frifundet en 32-årig tidligere idrætslærer for at have voldtaget en dengang 13-årig elev flere gange.

Det skriver TV2 Øst.

Bjørn Christiansen er dog blevet kendt skyldig i at have haft samleje, både vaginalt og analt, med en mindreårig.

Han er også skyldig i flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse, forsøg på besiddelse af børneporno, og så er han delvist skyldig i vidnetrusler.

Landsrettens dom ændrer dermed på den dom, som Retten i Næstved afsagde sidste år. Her blev han idømt seks års fængsel for voldtægt af den da 13-årige elev.

I landsretten går anklageren nu efter tre til fire års fængsel samt at frakende manden retten til at undervise børn, skriver TV2 Øst. Straffen udmåler landsretten senere torsdag.

I byretten fortalte en psykolog, at pigen var traumatiseret og udviste tegn på ptsd.

Læreren holdt i byretten fast i, at pigen selv opsøgte ham, og at det var et gensidigt seksuelt forhold.