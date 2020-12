Længe ventet politiforlig sikrer 450 nye politibetjente

Et bredt flertal i Folketinget har tirsdag aften indgået aftale om et nyt politiforlig for 2021-2023.

- Vi har lavet en ny stor aftale for dansk politi som gælder for de næste tre år.

- Den indeholder en grundlæggende styrkelse af politiet og anklagemyndigheden. Vi får et mere nærværende politiet, siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

Politiforliget sætter rammerne for politiet og anklagemyndigheden. Det skulle have været på plads allerede sidste år.

Men på grund af problemer i politiet og i anklagemyndigheden besluttede regeringen at udskyde forhandlingerne om en ny, flerårig aftale for politiet.

Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, DF, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative og Nye Borgerlige. Det er første gang, at Enhedslisten er med i et politiforlig.

Venstre er derimod ikke med i aftalen.

Ifølge Venstres retsordfører, Inger Støjberg, er finansieringen i aftalen, årsagen til at Venstre står uden for.

- Regeringen hæver skatter og afgifter for at betale for flere betjente. Man burde have set på, om de penge kunne være taget fra arbejdsløse indvandrere eller SU til udlændinge, siger Inger Støjberg.

Hun roser dog flere elementer i aftalen - blandt andet flere betjente.

I aftalen bliver der samlet afsat cirka 650 millioner kroner i 2021 stigende til cirka en milliard i 2023 ekstra til politiet og anklagemyndigheden.

Som del af politiaftalen bliver der oprettet særlige politienheder, som skal sætte ind over for forbrydelser, der især rammer kvinder.

Det gælder eksempelvis stalking, æresrelateret vold og partnervold, siger SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt.

- Tænk, at vi har enheder i politiet for dyr og lastbiler, før vi har fået disse nye enheder, der kan sætte ind over for kriminalitet, som især rammer kvinder, men også mænd, siger hun.

Politiaftalen sikrer også en forstærket indsats mod digitale krænkelser.