Længe ventet efterfølger og dansk serie ventes på nye HBO Max

På HBO Max vil brugerne få "de største historier fra Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network og meget mere, samlet på et sted for første gang," fremgår det på streamingtjenestens hjemmeside.

Derudover ventes blandt andet den længe ventede serie "And Just Like That" at få premiere. Den er efterfølgeren til den ikoniske serie "Sex and the City", der handler om de fire veninder Carrie, Samantha, Charlotte og Miranda.

Denne gang bliver det dog uden karakteren Samantha, der i sin tid blev spillet af skuespilleren Kim Cattrall.

Men de tre øvrige karakterer vender tilbage, og dermed kan seerne også vente at få et gensyn med skuespilleren Sarah Jessica Parker i hovedrollen som Carrie.

Serien får premiere til december.

14. november får serien "Kamikaze", der er den første danske originalserie hos HBO, også premiere på streaminggiganten.

I serien mister den 18-årige Julie, spillet af Maria Reuther, sine forældre og bror, der dør i en flyulykke i Rwanda.

På rollelisten ses også komikeren Anders Matthesen, der spiller psykolog.

Samtidig kan fans af kæmpesuccesen "Game of Thrones" også se frem til at kunne streame forgængeren til serien.

Den hedder "House of the Dragon" og finder sted 200 år inden begivenhederne i "Game of Thrones".

Serien ventes at få premiere i 2022.

Den nu fortidige HBO Nordic har blandt andet tilbudt hitserier som "The Handmaid's Tale" og "The Undoing", ligesom genforeningsafsnittet fra ikoniske "Friends", på dansk "Venner", også havde premiere på HBO Nordic i foråret.

Hvis man skal tro traileren til den danske HBO Max, vil disse bare være et fåtal af de produkter, der fortsat kan ses på den nye streamingtjeneste.

Hvis danske brugere forud for streamingtjenestens premiere i Danmark har abonneret på HBO Nordic, vil de blive tilbudt et årligt abonnement på 599 kroner ved lanceringen.

På månedsbasis koster det 79 kroner at abonnere på HBO Max.