Lækket dokument afslører kursskifte hos regeringen om EU-budget

Regeringen åbner for at opgive et krav om et EU-budget på allerhøjst én procent af bruttonationalindkomsten (bni).

Det skriver Børsen og DR, der har haft adgang til et internt dokument om planerne.

Bni er et økonomisk begreb, der angiver den årlige indkomst for et lands indbyggere.

Hvis statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen dropper kravet, er det et markant kursskifte i slaget om EU's budget og genopretningsplan efter coronakrisen.

På et EU-topmøde i næste uge skal EU's 27 stats- og regeringschefer diskutere unionens omstridte syvårige budget.

Også Kommissionens forslag om en gigantisk lånefinansieret genopretningsfond til 5600 milliarder kroner skal diskuteres.

Derfor skal regeringen have et nyt forhandlingsmandat i Folketingets Europaudvalg senest 16. juni.

Regeringen vil ifølge notatet fortsat lægge "afgørende vægt" på kravet om en dansk EU-rabat, men vil ikke længere kæmpe for et budget på allerhøjst én procent af bni.

I det interne dokument lyder det ifølge Børsen, at Danmarks krav skal være et budget "så tæt på 1050 milliarder euro som muligt".

Det svarer fortsat til cirka samme niveau som før, men er altså ikke længere et kategorisk krav, skriver Børsen.

To kilder har over for avisen bekræftet, at regeringen er på vej til at forlade det tidligere budgetkrav.

Venstres EU-ordfører, Jan E. Jørgensen, er tilfreds med, at regeringen nu ændrer signaler.

- Vi er med på, at vi skal være restriktive og ikke bare give los. Men at tro, at vi kunne holde os på en procent af bni, er ret naivt, siger han.

EU-ordfører for De Radikale Jens Rohde er positivt overrasket over regeringens mulige kursskifte.

- Nu er Radikale Venstre jo gennem måneder blevet hånet for, at vi stod fuldstændig isoleret i kampen for at vi skulle optage fælles lån, og at vi skulle have en mere pragmatisk holdning til budgetstørrelsen i EU, siger han til Ritzau.

- Og nu tyder det på, at regeringen er på vej ned fra deres træ, og regeringen er ved at stille sig på den rigtige side af Europas historie.