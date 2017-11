Læger vil have fjernet al rygning i folkeskolen

Selv om der er rygeforbud på skolerne, er det ofte ikke nok til at forhindre folkeskoleelever i at ryge i skoletiden.

Men står det til Lægeforeningen, skal al rygning i skoletiden forbydes. Samtidig må skolens ansatte kun ryge, hvor det ikke er synligt for eleverne.

- Når vi ved, hvor farlig rygning er for især børn og unge, så er det skræmmende, at der stadig er 9000 børn, som ryger hver dag.

- Det skal ikke være normalt for elever, at der ryges, eller at de ser deres kammerater ryge, siger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, til Berlingske.

Fem kommuner har allerede indført lignende regler, og mange andre skoler har selv valgt at indføre røgfri skoletid.

Men der er formentlig lang vej til et egentligt forbud af den kaliber. I hvert fald har regeringen droppet et tidligere Ventre-forslag om at indføre røgfri skoletid, fordi regeringspartierne ikke er enige.

Dansk Folkeparti går heller ikke ind for skrappere regler på området.

Sundhedsordfører Liselott Blixt siger til Berlingske:

- Vi skal også passe på, at vi ikke får sådan et Stasi-agtigt, gennemkontrolleret samfund, hvor man skal gemme sig for at få en cigaret, og nogen kommer og giver én en bøde, hvis man ryger på vej til svømmehallen.

En dansk undersøgelse har vist, at 9.-klasses elever, der har set lærere ryge i skoletiden, har 80 procent større risiko for selv at begynde at ryge.