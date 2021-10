Læger vil give børn ret til hurtig vurdering af mistrivsel

Det mener Lægeforeningen, der foreslår, at børn og unge får krav på en hurtig vurdering inden for 30 dage.

- Vi ved, at et stigende antal børn og unge mistrives. Og vi ved, at en del børn og unge udvikler symptomer, enten på en udviklingsforstyrrelse eller psykisk sygdom.

- Og ventetiden i PPR er simpelthen for lang. I den ventetid risikerer de at få forværret deres tilstand, siger formand for Lægeforeningen Camilla Noelle Rathcke.

PPR har til opgave at yde pædagogisk-psykologisk rådgivning til og om børn i alderen 0-18 år.

Men problemet er - set med Lægeforeningens briller - lange ventetider på at komme til.

I seks ud af ti kommuner er der ifølge foreningen mere end to måneders ventetid på en pædagogisk-psykologisk vurdering.

I knap fire ud af ti kommuner må børn vente tre til seks måneder og enkelte steder op til et år.

- Risikoen ved at vente så længe er, at man ikke får afklaret, om det er banale, eksistentielle problemer. For eksempel en familie, hvor mor og far skal skilles, der gør, at barnet ikke trives.

- Eller om vi i virkeligheden har med et barn eller en ung at gøre, der har ADHD eller autisme, som bare ikke er fundet endnu, siger Camilla Noelle Rathcke.

En ret til hurtigere vurdering hos PPR vil ifølge lægeformanden sikre en afdækning af, hvad der er årsag til mistrivsel hos barnet.

Lægeforeningen mener også, at de praktiserende læger - uden om PPR - i særligt alvorlige tilfælde skal have mulighed for at henvise et barn direkte til børn- og ungdomspsykiatrien.

Ifølge Camilla Noelle Rathcke er det en kombination af kompetenceløft og flere hænder i PPR-rådgivningen, der skal til.

Det koster penge. Men pengene vil ifølge lægeformanden være godt givet ud.

- Børn med udviklingsforstyrrelser er i vækst. Og et barn, der som ni-årig får stillet diagnosen ADHD og får den rette hjælp, er ikke dårligere stillet.

- Men hvis man først, når personen er blevet 18 eller 20 år, finder ud af, at han eller hun har ADHD, så har personen måske startet et misbrug og er faldet ud af uddannelsessystemet, siger Camilla Noelle Rathcke.

Indsparket fra Lægeforeningen kommer i forbindelse med, at regeringen har bebudet en ti-årsplan for psykiatrien.