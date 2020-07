Læger vil afskaffe corona-særlovene med det samme

I marts, da coronapandemien så mest truende ud, hastede Folketinget en lov igennem, som gav sundhedsministeren vidtgående beføjelser blandt andet til at bruge tvang over for personer, der er smittet med farlig sygdom eller blot mistænkes for at være det.

Men nu er corona så meget under kontrol, at der ingen lægefaglig grund er til at fastholde loven, som er "det største overgreb på grundloven nogensinde", mener Joachim Hoffmann-Petersen, overlæge og formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

- Den lovgivning, vi har, gav måske mening de sidste tre uger af marts måned og lidt ind i april. Men den giver ingen mening nu. Og vi er så forberedte til coronaepidemiens bølge to, at jeg simpelthen ikke kan se, hvornår den skulle give mening.

- Jeg kan ikke se argumentet for, at grundloven skal gradbøjes, når vi har så utroligt lavt et smittetal, som vi har, takket være at befolkningen i så høj grad overholder retningslinjerne, siger han til avisen.

Den holdning deler Anders Beich, overlæge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, der er de praktiserende lægers videnskabelige selskab.

- Der er ikke behov for loven. Jeg har ikke set nogen have behov for at bruge de muligheder, der er i den. Det er jo altid kedeligt at have noget stadfæstet i en lov, som man ikke har behov for. Især når det handler om grundlæggende frihedsrettigheder, siger han.

Loven har en såkaldt solnedgangsklausul og udløber den 1. marts 2021.

Loven blev vedtaget af Folketinget den 12. marts, hvor smitten med Covid-19 steg dramatisk ifølge sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

Siden kom smitten med coronavirus så meget under kontrol, at der ifølge det seneste tal fra Statens Serum Institut i fredags kun var 49 nye bekræftede tilfælde det seneste døgn.

Og hospitalerne står stort set tomme med kun 20 indlagte med corona i alt.

- Jeg er ikke tilstrækkeligt bekymret for anden bølge til, at jeg mener, at det retfærdiggør, at sundhedsministeren har beføjelser, som rækker ud over det, der normalt er rodfæstet i grundloven, siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Politisk bliver der nu fra det yderste højre til det yderste venstre lagt pres på regeringen for at ændre epidemiloven snarest muligt.

Partierne mener, det skal ske i løbet af efteråret.

De var allerede til møde med Magnus Heunicke umiddelbart før sommerferien for at drøfte sagen.