Der foretages blodprøvetest for antistoffer mod coronavirus (covid-19) i testcentret i et telt på Aalborg Kaserne 13. maj 2020. Danmark er kommet vel igennem pandemien og er så godt rustet til en ny coronabølge, at hasteloven, som giver sundhedsministeren særlige beføjelser, bør afskaffes nu. Det siger flere lægefaglige eksperter til Kristeligt Dagblad.

Læger vil afskaffe Heunickes særlov nu

Coronaen er under så god kontrol i Danmark, at det er unødvendigt at fastholde hastelov. Vi kan klare en ny smittebølge uden panik, siger lægeeksperter.

Den gav sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vidtgående beføjelser til blandt andet at bruge tvang over for personer, der er smittet med farlig sygdom. Eller som blot mistænkes for at være det.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her