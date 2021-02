De praktiserende læger har opkrævet 23,4 millioner kroner for at videresende negative coronatestsvar, selv om det kan ses online. Danske Regioner kalder det uacceptabelt, mens en professor mener, at der er spild af skattekroner. (Arkivfoto) Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Læger tjener millioner på overflødige coronasvar

Praktiserende læger har opkrævet over 23 millioner kroner for at videresende negative coronatestsvar til patienter, der oftest kunne klare sig uden.

Danmark - 19. februar 2021 kl. 12:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

For nogle praktiserende læger har det været en guldåre, at de siden juni 2020 kunne opkræve et gebyr fra regionerne, hvis de sendte en mail til patienterne om, at deres coronatest er negativ. Det er sket, selv om borgerne selv kan finde præcis de samme oplysninger på sundhed.dk.

