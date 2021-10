Læger til patienter: Husk test hvis du hoster

Mens det sidste efterår lå på rygraden at tage mundbind på, så møder patienter nu op uden.

Andre med hoste, feber, ondt i halsen eller forkølelse sætter sig i konsultationen uden først at være coronatestet eller have talt med lægen om symptomerne.

- Vi oplever, at folk ikke har forstået, at der stadig er krav om mundbind hos egen læge, siger Jørgen Skadborg, der er praktiserende læge i Billund og formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Sammen med Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) opfordrer han til at huske mundbind eller et visir, sådan som Sundhedsstyrelsen anbefaler af hensyn til andre patienter.

Samtidig lyder det fra lægerne, at alle med covid-symptomer bør testes, også det store flertal, som er vaccineret.

Det bør sker, straks symptomerne viser sig, siger Anders Beich, der er coronatalsperson for DSAM.

- Vi taler med patienter, som fortæller, at de har været syge i flere dage uden at blive testet. Mange tænker, at det nok ikke er coronavirus, for de er jo vaccineret, siger Anders Beich.

- Men selv om man er det, kan man godt blive smittet. Man bliver næppe alvorligt syg eller indlagt, men smitten kan brede sig, og hvis mange smittes, vil flere blive indlagt.

- Derfor er det vigtigt for os at slå fast, at man skal testes og gerne tidligt i forløbet, hvis man får feber, forkølelse, ondt i halsen eller hoste, siger Anders Beich.

I Danske Patienter, som taler på patienter og pårørendes vegne, er der ros til lægernes opfordring.

- Det er godt, at lægerne er på vagt over for virus. Der er mange sårbare patienter, som vi skal beskytte, og derfor må virus ikke sprede sig, siger vicedirektør Annette Wandel.

Men samtidig skal det sikres, at opfordringen til at blive testet ikke kommer til at spænde ben for et lægebesøg.

De private lynteststeder, hvor det var muligt at blive podet i næsen, lukkede 9. oktober. Tilbage er PCR-testen, som foretages i halsen og som har en længere svartid.

Det er dog også muligt at få en lyntest i nødstilfælde på nogle af PCR-testcentrene. Og det kan vise sig at blive nødvendigt at skrue yderligere op, siger Annette Wandel.

- Testkapaciteten skal følge med, så vi ikke risikerer, at lægernes tiltag kommer til at forhindre patienter i at komme til læge rettidigt.

- Test må ikke blive en forhindring for patienterne, og derfor må udviklingen i smitte følges nøje.

Også Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, mener, at det er fornuftigt med test forud for et lægebesøg.

Men han forudser, at det kan komme til at dreje sig om mange, hvis alle med symptomer skal testes, for eksempel børn med hoste.

- Hvis man har en mistanke om, at man er massivt smittet med corona, så skal man selvfølgelig ikke sætte sig ind i et konsultationsværelse.

- Men der må være en bagatelgrænse, så det ikke bliver sådan, at alle med symptomer skal fare land og rige rundt for at få en test, før de kan komme til læge.