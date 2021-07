Læger sår tvivl om vaccination mod covid-19 af børn fra 12 til 15 år

I Sundhedsstyrelsen oplyser vicedirektør Helene Probst, at der med den mere smitsomme Delta-variant er brug for ekstra immunitet i befolkningen.

- Ikke mindst når vi om nogle måneder begiver os ind i efteråret. Ved også at vaccinere børnene kan vi bevare kontrollen med epidemien og beskytte dem, der er i en særlig risiko, udtaler hun i en pressemeddelelse.

Da Sundhedsstyrelsen 17. juni på et pressemøde oplyste, at børn fra 12 til 15 år som de næste skulle med i programmet, var det planen, at de skulle vaccineres i september, når alle over 16 år var færdigvaccineret.

På det tidspunkt ville der ifølge styrelsen være mere data for sikkerheden med vaccinen fra Pfizer/BioNTech, der som den eneste er godkendt til børn.

Siden er der indkøbt 1,17 millioner doser fra Rumænien, og det har rykket børnene længere frem i køen.

Men den vigtige dokumentation mangler fortsat, siger formand for børnelægerne i Dansk Pædiatrisk Selskab Klaus Birkelund Johansen.

- Det er en meget uheldig situation, Danmark er kommet i. Den skyldes udelukkende, at vi står med nogle vacciner, som skal bruges, inden de udløber.

- På nuværende tidspunkt er der hverken data til at sige fra eller til på børnenes vegne. Jeg kan godt forstå, hvis nogle forældre kan føle sig usikre.

I de praktiserende lægers videnskabelige selskab, DSAM, er næstformand Bolette Friderichsen enig. Selskabet kan hverken anbefale eller fraråde lægerne at lade deres yngre patienter vaccinere.

- Det er træls, at vi ikke kan give en klar melding. Vi plejer at kunne bakke helhjertet op om vaccinationer, men det kan vi ikke denne gang, fordi der mangler data, siger Bolette Friderichsen.

- På den ene side ser det ud til, at børn sjældent får alvorlige bivirkninger af vaccinen, men omvendt så ved vi også, at de sjældent bliver alvorligt syge, hvis de smittes.

Hun er selv praktiserende læge i Hobro, og hvis hun bliver spurgt af sine patienter, vil hendes råd være at vente.

- Jeg vil ikke aktivt fraråde nogen noget, men hvis forældrene spørger, fordi de er i tvivl, så vil jeg sige, at barnet jo ikke mister pladsen i køen ved at vente.

Professor i vaccinedesign på Københavns Universitet Camilla Foged har været med til at rådgive Sundhedsstyrelsen om vaccination af børn.

Hun fremhæver, at den amerikanske sundhedsmyndighed Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i slutningen af juni offentliggjorde data om bivirkninger hos fem millioner vaccinerede børn.

De data giver ikke anledning til bekymring.

- Det er forventelige bivirkninger som smerte ved injektionsstedet, træthed, hovedpine og feber. Faktisk ser det ud til, at børn mellem 12 og 15 får lidt færre bivirkninger end dem fra 16 til 25 år, siger Camilla Foged.

Hun forstår godt, at fremrykningen kan skabe usikkerhed hos forældre, og hun er enig i, at det kunne være ønskeligt med mere data.

Men hendes råd er fortsat at få børnene vaccineret hurtigst muligt. Truslen fra Delta bør ifølge hende vejere tungere, end den lille usikkerhed der kan være ved vaccinen.

- Jo flere, der er immune, når skolerne åbner efter ferien, des bedre. Ellers risikerer vi, at epidemien blusser op i løbet af efteråret.