Læger og patienter vil have vaccinerester på bordet nu

Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke, peger på, at sundhedsmyndighederne selv i store kampagner har opfordret ældre og sårbare til at blive vaccineret.

Men samtidig er vaccinerne i stor stil blevet udnyttet af danskere, der ikke havde helt så kritisk brug for dem.

- Sundhedsmyndighederne har opfordret ældre, kronisk syge og udsatte til at blive vaccineret. Men samtidig også befolkningen meget bredt. Vi er bekymrede over, at de, der var hurtigst ud at starthullerne og lod sig vaccinere, måske ikke var dem, der trængte mest, siger Camilla Noelle Rathcke.

- Derfor ser vi nu en masse praktiserende læger, som må aflyse vaccinationer af sårbare og ældre. Samtidig må man også undlade at vaccinere sundhedspersonale, som kan være med til at forhindre yderligere coronasmittespredning, siger hun.

Derfor kræver Lægeforeningen ligesom patientforeninger som Lungeforeningen og Hjerteforeningen, at sundhedsministeren straks får styr på, hvad der er tilbage af ubrugte vacciner i Danmark, hvor de er, og hvordan de nu bedst kommer de mest udsatte til gavn.

- Vi har fra Statens Seruminstitut hørt, at der er indkøbt 1,6 millioner doser influenzavaccine i år mod normalt 1 million. Vi har hørt, at der er et nødlager på 100.000 doser, samt også, at der stadig er 400.000 ubrugte doser, som er ujævnt fordelt i landet. Det er disse ting, vi nu kræver et overblik over fra sundhedsministeren, siger Camilla Noelle Rathcke.

Sundhedsordfører for Socialdemokratiet, Rasmus Horn Langhoff, siger, at efterspørgslen kom bag på myndighederne.

- Der er indkøbt langt mere vaccine end tidligere. Men interessen har vist sig at være klart undervurderet, siger han.

- Nu må vi prøve at få de ubrugte rationer rundt om i landet i spil og helst så de, der har særligt brug for det, får først, og så må vi andre komme i anden række.

Sundheds- og Ældreministeriet venter nyt om influenzavacciner tirsdag, lyder det i en mail.