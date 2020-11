Lægeforeningen vil nu have klarhed fra Sundhedsministiet over, hvem der skal have de vigtige og sidste doser af vaccine mod influenza- og lungebetændelse, efter at der er fyret hundretusindevis af vacciner af på arbejdspladser de seneste uger. (Arkiv)

Læger og patienter vil have vacciner nu

Trods kæmpeindkøb har interessen for at blive vaccineret mod influenza løbet myndighederne over ende, så sårbare, ældre og sundhedspersonale nu mangler.

Det er dybt uforståeligt og kritisabelt, at tusindvis af ældre og sårbare patienter i den seneste tid forgæves har ventet på at blive vaccineret mod influenza og lungebetændelse.

