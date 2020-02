Læger og patienter afviser genbrug af medicinsk udstyr

Men faren er alt for stor for patienterne.

I et nyt lovforslag lægger Sundheds- og Ældreministeriet op til, at sygehusene kan genbruge operationsudstyr lavet til engangsbrug.

"Ministeriet vurderer, at der bør være mulighed for, at der i sundhedsvæsnet på frivillig basis kan ske genanvendelse i tilfælde, hvor det vurderes hensigtsmæssigt af for eksempel økonomiske hensyn."

Det står der i lovforslaget, som både læger, patienter og industrien skyder ned.

- Økonomi må aldrig veje tungere end patientrisikoen fra bakterier på det genbrugte udstyr, siger Tue Flindt Müller, formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg.

- Infektioner er allerede et stort problem på sygehusene i forbindelse med undersøgelser og operationer.

- Begynder man at genbruge udstyr, der ikke er beregnet til det, er der en stor risiko for at overføre infektioner fra en patient til en anden.

Paraplyorganisationen Danske Patienter er helt enig.

- Lovforslaget her er et skridt i den forkerte retning. Økonomiske hensyn kommer til at gå ud over hygiejnen og patienternes sikkerhed, siger Morten Freil, der er direktør i Danske Patienter.

- Når patienter får infektioner, så koster det sundhedsvæsenet rigtigt mange penge.

- Så det her er et forkert sted at spare. Det risikerer i den sidste ende at føre til dødsfald, siger han.

Infektioner er en kendt risiko i forbindelse med indlæggelser.

Statens Serum Institut har vurderet, at op mod ti procent af alle indlagte patienter får en hospitalsinfektion. Det svarer til cirka 60.000 patienter årligt.

Samtidig er alvoren skærpet i takt med, at flere bliver smittet med resistente bakterier.

I en skriftlig kommentar siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at patienternes tryghed fortsat vil være afgørende.

- Der vil gælde stramme restriktioner for, hvornår genanvendelse af medicinsk udstyr kan ske.

- Lægemiddelstyrelsens fagfolk vurderer konkret om en specifik type udstyr skal kunne genanvendes. Det centrale vil være, at udstyret skal være lige så sikkert og kunne det samme som ved første anvendelse, siger han.