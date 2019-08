Læger kræver indgreb mod alternative behandlere

Det er alternative behandlere, der lover helbredelse af alvorlige sygdomme, som Lægeforeningen vil sætte under lup.

Det fortæller Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

- Jeg synes ikke, det er i orden, når alternative behandlere tilbyder at kurere alvorlig sygdom som kræft. Når man har at gøre med alvorlige sygdomme, er patienterne ofte sårbare og risikovillige, siger han til Ritzau.

- Vi foreslår, at et tilsyn kan gribe ind, hvis en alternativ behandler lover, at bestemte metoder kan kurere kræft eller andre alvorlige sygdomme, for det er ikke okay, at man kan gøre det uden at dokumentationen er i orden.

Siden 2004 har Styrelsen for Patientsikkerhed givet foreninger for alternative behandlere mulighed for at registrere sig i en særligt ordning. Den kaldes RAB-ordningen og omfatter 21 foreninger.

Alternative behandlere, der er registreret i ordningen, fremgår med navn, og ordningen skal sikre, at de enkelte klinikkers egne retningslinjer bliver overholdt. Formålet er at skabe gennemsigtighed i branchen.

Desuden fungerer ordningen som klageorgan for patienter, der er utilfredse med den behandling, de har fået.

Men Lægeforeningen ønsker ordningen afskaffet, fordi den ifølge formand Andreas Rudkjøbing giver en falsk tryghed.

- Problemet med ordningen er, at en offentlig myndighed lægger navn til en ordning, hvor der i virkeligheden ikke er noget dokumentationskrav for, at de metoder, som den alternative behandler bruger, rent faktisk virker, siger han.

Dorte Malmgren, der er næstformand i Danmarks Komplementære Behandlere, der er en forening for alternative behandlere, mener ikke, at der nogen problemer med størstedelen af medlemmerne.

- Der vil altid være brodne kar, og det er desværre altid dem, man hører rigtig meget om. Vi går aldrig ud og anbefaler vores medlemmer, at de kan behandle en kræftpatient uden om sundhedsvæsenet, siger hun til Berlingske.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Langhoff, har ifølge Berlingske indtryk af, at der er et reelt problem med patientsikkerheden hos nogle alternative behandlere.

Han har derfor inviteret Lægeforeningen til et møde om, hvorvidt man politisk skal arbejde på at oprette et tilsyn, samt om RAB-ordningen skal afskaffes.