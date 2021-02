Læger har transporteret vacciner imod reglerne

I flere tilfælde har læger taget vacciner mod covid-19 med hjem efter vaccinationsindsatser på plejehjem for at vaccinere sig selv og deres personale. Det skriver mediet Nordtinget.

Det må de ikke, da vacciner ikke uregelmæssigt må transporteres, fordi de kan tage skade og dermed være ødelagt.

Ifølge Nordtinget er det blandt andet sket efter vaccinationsbesøg på plejecentre i Billund og Varde. Hvilket regionsrådsmedlemmer i Region Syddanmark er blevet informeret om af koncerndirektøren i regionen, Kurt Espersen.

- Personalet har berettet om, at de vaccinerende læger de pågældende steder har prioriteret vaccination af sig selv og praksispersonale over vaccination af borgerne i målgruppen og har taget vaccinedoser med hjem til vaccination af praksispersonale imod Sundhedsstyrelsens retningslinje, har han skrevet ifølge Nordtinget.

Ifølge samme medie skal det også være sket i Region Nordjylland. Her oplyser regionsrådsmedlem Erik Høegh-Sørensen (DF) til Nordtinget, at "mindst 100 doser" kan være gået tabt på grund af ureglementeret transport.

- De fleste praktiserende læger og deres ansatte gør et fremragende arbejde, men samtidig er der grebet for sent og for lemfældigt ind mod de PLO-læger (Praktiserende Lægers Organisation red.), der bryder retningslinjerne og stiller sig selv forrest i vaccine-køen, siger han.

Ifølge PLO er reglerne således, at hvis der er vacciner i overskud, efter at beboere på et plejehjem er vaccineret, skal lægen først sikre, at plejepersonalet bliver vaccineret. Efterfølgende kan lægen vaccinere sig selv og sit personale.

Men vaccinerne må altså ikke blive transporteret.

- Det er ganske få sager, vi kender til, hvor vaccinedoser er blevet transporteret, og vi har indtryk af, at det bunder i misforståelser og dårlig kommunikation.

- Vi kan i PLO overhovedet ikke nikke genkendende til, at 100 doser i Nordjylland skulle være gået tabt på grund af transport. Vi kender kun til ganske få sager med et lavt antal doser.

- Om de pågældende doser er gået tabt, kommer til at blive afgjort af Styrelsen for Patientsikkerhed, skriver kommunikationschef i PLO i en kommentar.

Sidstnævnte refererer til, at det er op til Styrelsen for Patientsikkerhed at vurdere, om vaccinationerne ikke tæller, fordi vaccinerne er blevet transporteret ureglementeret.