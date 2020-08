Læger foreslår teenagesamtaler for at forebygge mistrivsel

Med forslaget er håbet, at man kan skabe en ordning på linje med faste børneundersøgelser, hvor teenagere kan tale om mulige problemer.

- Det skal gøre det lettere for de unge at tage mod til sig og fortælle, når de mistrives, siger Mireille Lacroix, næstformand i PLO, til Berlingske.

- Hvis vi allerede nu får skabt en relation, kan det være, at flere vil komme tilbage, når det virkelig gælder. På den måde kan vi tage det i opløbet, i stedet for at det udvikler sig.

Rapporten fra juni viste også, at mange er presset af forventninger og ting, de skal nå i form af lektier, venner, familie og sociale medier.

Dertil kommer, at der i de seneste syv år er sket en fordobling i andelen af børn, der får en psykiatrisk diagnose.

Flere organisationer mener, at grundtanken i idéen er god.

Men de lufter bekymringer i forhold til lægernes psykiatriske faglighed.

Det gælder blandt andet Sind - Landsforeningen for psykisk sundhed.

- Vi kan være bekymrede for, om alle har forudsætningerne til at tage samtalerne om emnet. Selv om vi oplever, at mange læger vil have fokus på det mentale helbred, er det ikke alle, der er lige interesserede i psykiatrien eller ved så meget om det, siger Knud Kristensen, formand for Sind, til Berlingske.

Imens siger Linda Hardisty Bramsen, formand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, til avisen, at hun frygter en sygeliggørelse af børnene, når de bliver indkaldt til samtaler.

Regionerne forhandler i øjeblikket om forslaget.