Læger er blevet bedre til at bekæmpe alvorlig vaccinebivirkning

Danske læger står nu langt bedre rustet end i foråret til at sætte ind over for en sjælden vaccinebivirkning kaldet vitt.

Hun har været med til at udarbejde danske anbefalinger omkring behandling af vitt.

- Vi har fået opsat en logistik og en viden i vores sundhedsvæsen, så vi ved, hvilke symptomer vi skal reagere på, hvilke blodprøver vi skal tage, og hvilke skanninger der skal laves for at se om de givne personer kunne have vitt.

Lægemiddelstyrelsen har modtaget fire indberetninger om vitt efter vaccination mod covid-19. Heraf to med dødelig udgang.

Vitt er en sjælden, men alvorlig bivirkning, hvor man ser en usædvanlig kombination af blodpropper og et lavt antal blodplader.

I tre tilfælde er det indberettet efter vaccination med AstraZeneca-vaccinen.

Det fjerde tilfælde er set hos en borger, der har tilvalgt Johnson & Johnson-vaccinen.

De første to tilfælde af vitt blev konstateret i marts, og siden er lægerne blevet langt mere opmærksomme på, hvad de skal kigge efter.

Og det har forbedret chancen for at overleve, hvis man skulle blive ramt af bivirkningen, siger Anne-Mette Hvas.

- Det er især tidsrummet fra mistanke til starten på behandling, vi har arbejdet med at gøre bedre.

Symptomer på vitt kan ifølge overlægen være vedvarende hovedpine eller mavesmerter, der varer ud over dag tre efter vaccinationen.

Opstår der mistanke om vitt, kan der blive iværksat CT-skanning af for eksempel hjernen eller maven for at se efter mulige blodpropper.

- Hvis man har syndromet (vitt, red.), så skal der meget hurtigt gives en anden type antistoffer, så man kan få brudt den her ubalance, der er kommet i immun- og blodstørkningssystemet.

Selv om lægerne er blevet hurtigere til at spotte tegn på vitt og iværksætte behandling, er det ifølge Anne-Mette Hvas stadig en meget alvorlig sygdom.

- Selv om vi ved mere om tilstanden, og overlevelseschancen er forbedret, i forhold til da vi ikke kendte til sygdommen, så er det stadig en livstruende sygdom.

- Det komplicerede er, at det går så ekstremt stærkt, så selv om vi kan give antistoffer og en blodfortyndende behandling, hvor vi kan prøve at bryde det, så er det stadig en livstruende tilstand, siger hun.

De to vacciner fra AstraZeneca og Johnson & Johnson er taget ud af vaccinationsprogrammet netop på grund af risikoen for den særlige bivirkning. Men vaccinerne kan tilvælges i en tilvalgsordning.