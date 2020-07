Læger efterlyser statslige råd om alternativ behandling

Men lægerne kommer ofte til kort, fordi der mangler viden på området.

Derfor foreslår Lægeforeningen, at der etableres et statsligt vidensråd, hvor læger kan hente viden om forskellige former for alternativ behandling.

- Vi foreslår et vidensråd, der kan lave analyser af de mest gængse præparater, så vi ved, hvad der er i dem, og hvad de kan gøre, siger formand for lægemiddeludvalget Tue Flindt Müller til Ritzau.

Problemet er ifølge Tue Flindt Müller, at patienter henvender sig med et præparat, som de så vil have lægen til at sige god for.

- Jeg er tit ude for, at en patient sidder med en flaske eller nogle piller og spørger, hvad jeg synes.

- Så kigger jeg på det, men jeg kan dårligt se, hvad der er i præparatet. Det kan være, at der står, det er et udtræk af forskellige rødder fra planter. Men det siger ikke noget om, hvilke stoffer der er i det, siger Tue Flindt Müller.

Det kan i nogle tilfælde betyde, at det alternative præparat kan modvirke effekten af eksempelvis en blodfortyndende behandling iværksat af lægen.

- Så udsættes patienten for en risiko, og det vil vi gerne undgå, siger formanden for lægemiddeludvalget.

Tue Flindt Müller understreger, at lægerne ikke har noget imod alternativ behandling, så længe der ikke er tale om alvorligt syge personer.

- Vi kan ikke forhindre, at folk går til alternative terapeuter, og det vil vi heller ikke. Der kan være nogle, der får glæde af det.

- Men det er uheldigt, hvis de to systemer modarbejder hinanden.

- Og det kan vi undgå ved, at patienterne er åbne om, hvad de får af alternative medikamenter, og dels ved at vi bliver lidt klogere på, hvad der er i de præparater, de får i den alternative verden, siger Tue Flindt Müller.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger til Berlingske, at han overvejer forskellige initiativer på området.

- Derfor er det afgørende for mig at styrke patienternes sikkerhed i mødet med alternativ behandling. I den forbindelse indgår forskellige overvejelser om mulige initiativer, siger ministeren i en e-mail til Berlingske.