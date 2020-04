Læger beretter om kaos efter nye kriterier for coronatest

- Der er et stykke vej, fra at beslutningstagere på Slotsholmen beslutter, at ting skal ændres, til et hav af sygehuse, ansatte og telefonlinjer skal være klar, siger Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation.

De nye retningslinjer blev meldt ud onsdag eftermiddag og trådte i kraft torsdag.

De giver mulighed for, at de praktiserende læger kan henvise borgere med lette symptomer på coronavirus direkte til test på sygehuse og regionale klinikker.

Det gav et stort tryk på telefonerne hos de praktiserende læger.

- Folk opfattede det sådan, at de kunne blive testet torsdag morgen. Og det troede vi også, de kunne.

- Det skabte bilkøer flere af de steder, hvor man laver test. Og på et tidspunkt fik vi at vide, at nu kunne vi ikke henvise flere, fordi der var for mange mennesker ved teststederne, siger Christian Freitag.

Der er ifølge lægeformanden ikke noget at sige til, at de regionale testenheder ikke har kunnet følge med.

- Sundhedsvæsenet agerer hurtigt, men man kan ikke forvente, at det kan gå så stærkt. Jeg tror, at det har været lige lovligt ambitiøst sat op, siger Christian Freitag.

Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, kalder den første dag med de nye retningslinjer for "kaotisk".

- Vi brugte meget tid på at hænge i telefonkøer og sende folk afsted, som så alligevel ikke kunne blive testet, fordi køen var for lang eller testkapaciteten opbrugt. Så det var noget rigtig skidt.

- Systemet, der skal gennemføre de mange test, er ikke klar på så kort tid. Og det så vi konsekvensen af i går (torsdag, red.), siger han.

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) medgiver, at der var "run" på torsdag.

- Det er klart, at når man melder noget ud onsdag aften, der skal træde i kraft torsdag, så vil det naturligt give nogle udfordringer, siger hun.

- Det har helt klart kunnet mærkes derude, og man har ikke alle steder nået at stille ekstra telte op, siger Stephanie Lose.

Onsdag blev der testet i alt 3596 personer. Regionsformanden regner med, at den livlige aktivitet torsdag på teststederne vil afspejle sig i antallet af test for torsdag. Det offentliggøres fredag eftermiddag.

- Vi har ikke set den fulde effekt af de nye retningslinjer endnu. Det er naturligt at det lige tager et par dage at omstille tingene og rette ind efter dem, siger Stephanie Lose.