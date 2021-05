Læger afgør succes for nyt cannabis-forsøg

Det har et politisk flertal i Folketinget besluttet ved at videreføre en forsøgsordning med medicinsk cannabis i yderligere fire år.

Patienter skal fortsat kunne lindre deres smerter og ubehag med cannabis uden at være tvunget til at opsøge det ulovlige marked.

Men kun hvis de forhindringer, der hidtil har bremset ordningen, ryddes af vejen, bliver forlængelsen en succes, lyder det fra flere sider.

- Ordningen har været en skuffelse for mange patienter. Skal det ændres, kræver det, at lægerne klædes bedre på af Lægemiddelstyrelsen, siger Peter Leutscher, der er overlæge og leder af Center for Klinisk Forskning på Regionshospital Nordjylland.

- Lægerne skal vide, hvor mange milligram patienterne skal have, og hvilke bivirkninger de kan få. Ellers får man dem ikke med. Det siger sig selv.

Samtidig er det afgørende, at der bliver flere produkter at vælge imellem:

- I øjeblikket er der tre slags te og en slags tabletter. Der skal være mindst 30 produkter, siger Peter Leutscher, der er medstifter af Klinisk Cannabis, der tæller 70 forskere inden for cannabis.

Også Scleroseforeningen mener, at ordningen i sin nuværende form er skruet forkert sammen.

- Vi må se i øjnene, at den hjælp, lægerne skulle have haft i forhold til præparater og vejledninger, ikke har været der, siger direktør Klaus Høm.

Kun 200 sklerosepatienter har fået udskrevet cannabis hos egen læge, siden ordningen gik i gang i januar 2018. Foreningen anslog dengang, at den kunne komme omkring 2500 patienter til gavn.

En af dem er Rasmus Papendick, der bor i Bindslev i Nordjylland. Han er 44 år og har haft sklerose, siden han var ung.

De første år røg han en smule hash om aftenen for at dæmpe sine spasmer, men det gav hjertebanken. I stedet gik han over til cannabisolie, som han smører på et stykke pålægschokolade.

- Jeg får ro i kroppen, efter jeg har taget dråberne. Uden dem får jeg nogle sindssyge spasmer, som gør, at jeg slet ikke kan slappe af, siger han.

Men da han ønskede at blive en del af ordningen, blev han afvist. Hans egen læge mente ikke, det var hans bord, og henviste til neurologisk afdeling på Aalborg Sygehus.

- Jeg fik fat i sekretæren, som sagde, hun kunne give mig en tid, men at jeg ikke skulle regne med noget. Hvis jeg fik det, ville jeg være den første, sagde hun.

Derfor køber Rasmus Papendick fortsat olien på det sorte marked hos en fast leverandør.

Hos Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), der er de praktiserende lægers videnskabelige selskab, kan man ikke støtte ordningen, sådan som den er skruet sammen i øjeblikket.

Det skyldes ifølge formand Anders Beich blandt andet den mangelfulde vejledning fra Lægemiddelstyrelsen.

Han peger desuden på, at ordningen ikke systematisk indsamler viden om effekten og bivirkningerne.

Derfor foreslår han, at forlængelsen skal bygge på kontrollerede forsøg med en akademisk institution som tovholder.

- Så får vi viden om, hvilke patienter der måske kan få positiv effekt af bestemte cannabisprodukter og om bivirkningerne, siger Anders Beich.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til, hvordan regeringen vil sikre, at flere patienter kommer med. Han henviser i stedet til aftaleteksten for forlængelsen.

Står det til Venstre, skal lægernes ønsker imødekommes, siger sundhedsordfører Jane Heitmann. Hun er glad for, at ordningen er forlænget, men skal den blive en succes, så kræver det en ny vejledning til lægerne.

- Desuden skal vi drøfte, hvordan vi sikrer protokolleret indsamling af viden, så vi kan få skabt den nødvendige evidens, siger Jane Heitmann.