To danske eksperter vurderer, at der er ikke grund til at kræve udbredt brug af ansigtsmasker i det danske samfund, sådan som epidemien på nuværende tidspunkt udvikler sig i landet.

Læger: Mundbind er unødvendigt i Danmark

WHO har ændret holdning, så alle nu anbefales at bruge mundbind, når det er svært at holde afstand. Men det behøver ikke få konsekvenser i Danmark, mener læger.

Det har været et omstridt spørgsmål, lige siden virusset brød ud i Kina omkring nytår. Og hidtil har svaret lydt: Nej. I hvert fald hvis man har spurgt Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Er det nødvendigt, at folk ifører sig ansigtsmasker, når de skal ud at handle eller med offentlig transport, hvis man vil begrænse spredning af coronavirus i samfundet?

